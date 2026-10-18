Un'altra panchina di Serie A scotta: l'Udinese verso la conferma di Runjiaic

Un'altra panchina di Serie A scotta: l'Udinese verso la conferma di RunjiaicFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

L'Udinese va verso la conferma di mister Kosta Runjaic, almeno fino al prossimo turno di campionato col Milan. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nonostante siano stati valutati i nomi dei vari Thiago Motta, Paolo Zanetti e Andrea Sottil, in questo momento il club friulano sembra orientato a dare un'altra opportunità - forse l'ultima - al suo attuale allenatore. Runjaic, alla quinta sconfitta consecutiva in questo campionato nella gara casalinga di oggi col Lecce (3-0 per i salentini in Friuli), è arrivato a Udine nel 2024 e ha collezionato finora 91 partite alla guida dei friulani, con 33 vittorie, 17 pareggi e 41 ko.