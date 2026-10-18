Un'altra panchina di Serie A scotta: l'Udinese verso la conferma di Runjiaic

L'Udinese va verso la conferma di mister Kosta Runjaic, almeno fino al prossimo turno di campionato col Milan. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nonostante siano stati valutati i nomi dei vari Thiago Motta, Paolo Zanetti e Andrea Sottil, in questo momento il club friulano sembra orientato a dare un'altra opportunità - forse l'ultima - al suo attuale allenatore. Runjaic, alla quinta sconfitta consecutiva in questo campionato nella gara casalinga di oggi col Lecce (3-0 per i salentini in Friuli), è arrivato a Udine nel 2024 e ha collezionato finora 91 partite alla guida dei friulani, con 33 vittorie, 17 pareggi e 41 ko.