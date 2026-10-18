RFV Fiorentina-Como 1-3, le pagelle. De Gea e Dragusin k.o., Viery soffre, Njie spreca troppo

DE GEA – Bravo su Da Cunha, un po' meno sugli sviluppi del corner successivo nel quale dopo una respinta non impeccabile Liberali mette fuori. Reattivo sul tentativo di testa di Nico Paz a metà primo tempo, poi si arrende sul tiro a giro di Liberali e va invece peggio sul terzo gol firmato Douvikas. Non è male nemmeno la parata su Caqueret ma quel gol sotto le gambe pesa sul giudizio finale, 5

JIMENEZ – Prima chiusura efficace che bissa intorno al quarto d'ora ma poi è assente ingiustificato in marcatura su Valle che da sinistra scodella il cross per Nico Paz che segna il 2-0. Dalla sua parte il Como rischia di confezionare il poker a metà ripresa, 5,5

Dal 24'st DODO' – Sgambata domenicale, 6

DRAGUSIN – Meno in affanno di altri, tiene bene anche se sul raddoppio del Como tutto il reparto è sorpreso. Lo stesso non si può dire quando Douvikas lo punta e segna il tris approfittando dello spazio concesso, 5

PONGRACIC - Nico Paz gli scappa di testa impegnando severamente De Gea, è il prologo al 2-0 firmato dall'argentino di testa poco più tardi. E' invece due volte al posto giusto, sia dopo il colpo di testa di Viery (dopo il quale ribadisce in rete) che sulla punizione di Mastantuono pur vedendosi annullare il (bel) secondo gol. Secondo tempo un po' più sicuro, 6

VIERY – Il vantaggio del Como, al di là del break in mezzo al campo, si materializza dalla sua parte, poi è dietro a Nico Paz sul raddoppio del Como. Sempre di testa propizia il gol sul finire di primo tempo ma nella ripresa conferma una certa sofferenza, 5

Dal 17'st VALDEPENAS – Non riesce a cambiar volto alla squadra come gli era capitato contro il Napoli, ma innesca bene Njie 6

FAGIOLI – Gonçalves lo mette in condizione di entrare in area e seminare avversari ma il tiro decisivo è troppo largo. La sua regia si affievolisce col passare dei minuti, almeno nel primo tempo, visto che nella ripresa si vede quando chiama al tiro Ndour e con un paio di conclusioni da fuori area. Qualche alto, altrettanti bassi, 6

NDOUR - Bel filtrante per il tiro il portoghese ma anche troppa flemma quando il Como alza i ritmi, comunque al posto giusto sul tentativo di Douvikas da buona posizione. Meno in palla nel secondo tempo in cui rimedia anche il cartellino giallo, 5,5

Dal 33'st BETO – Ci prova su uno dei primi palloni ma si defila troppo e non trova il tempo per concludere, 5,5

MASTANTUONO – Abbastanza in ombra nella prima mezz'ora in cui si nota solo nel duello con Valle che rimedia il giallo e il tocco dalla destra per Pellegrino. Anche Nico Paz si fa ammonire per fermarlo ma nel mezzo ai due cartellini non fa a tempo a chiudere su Valle che offre l'assist del raddoppio. Pericoloso a poco dall'intervallo manda largo non di molto poi sfodera un bel cross per il pareggio di Pongracic che però non viene convalidato. Prova a frenare Nico Paz sulla ripartenza del gol di Douvikas ma non ci riesce. Solita generosità, meno pericolosità, 6

Dal 24'st BRESCIANINI – Qualche minuto poi offre un bel pallone a Njie che di testa colpisce il palo, 6

GONÇALVES – Si accende intorno al decimo con due tocchi che innescano prima Njie poi Fagioli, poi però perde un brutto pallone che consente a Da Cunha di rendersi pericoloso. Quando arriva al tiro lo fa dopo invito di Ndour mentre quando gli rubano palla nell'occasione del gol del Como pare subir fallo. Cala alla distanza e sul terzo gol del Como ha le sue responsabilità, 5,5

Dal 17'st GNONTO – Entra sbagliando qualcosa e quando cerca il tiro manca precisione, 5,5

NJIE – Ben liberato da Gonçalves non trova tempo e spazio per concludere da buonissima posizione. Altra palla buona nei primi minuti del secondo tempo ma sull'uscita del portiere il tentativo di pallonetto non è preciso. Più semplice l'assist di Brescianini più tardi ma di testa non inquadra lo specchio e mette debolmente sul palo. Sprecone, 5

PELLEGRINO – Ci prova in avvio con il fisico, poi verso la mezz'ora è più servito e sul cross basso di Mastantuono, alla mezz'ora, guadagna spazio in area ma senza trovare il gol. Ripresa in apnea rincorrendo parecchi palloni ma senza raggiungerli, 5

VANOLI – Scelta coraggiosa che premia Gonçalves a sfavore di Oulai che va in panchina. Nei primi minuti proprio il portoghese rifinisce le occasioni di Njie e Fagioli confermando un buon avvio di gara, poi però la difesa è ancora presa d'infilata e se sul vantaggio di Liberali resta qualche dubbio per un fallo su Gonçalves sul bis di Nico Paz sono tutti troppo fermi. La reazione si concretizza con Pongracic ma il secondo gol non viene convalidato e all'intervallo i viola sono sotto di un gol. Nel secondo tempo il gol di Douvikas sposta di nuovo gli equilibri, entrano così Valdepenas e Gnonto e poi anche Dodò e Mastantuono quest'ultimo a favore di Brescianini. Infine è il turno di Beto ma i cambi non lanciano segnali convincenti e soprattutto non incidono, il finale è di solo possesso palla. Qualcosa di buono si vede, nel primo tempo, ma ancora non può bastare e la classifica resta bruttissima, 5,5