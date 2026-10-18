FirenzeViola Il vivaio fa sorridere Firenze: cinque vittorie per un weekend perfetto

Dalla Primavera all’Under-15, solo successi per le squadre viola. Il settore giovanile guidato continua a regalare soddisfazioni mentre la prima squadra fatica

Se la prima squadra fatica, a restituire il sorriso a Firenze ci pensano i suoi ragazzi. Il settore giovanile della Fiorentina ha chiuso un fine settimana perfetto: cinque vittorie in altrettante partite, dalla Primavera all’Under 15. Un bottino che premia il lavoro di Valentino Angeloni, responsabile di un vivaio capace di abbinare la crescita dei talenti ai risultati sul campo. Merito di una programmazione attenta e di un lavoro quotidiano condiviso con tecnici e collaboratori, che continuano a regalare soddisfazioni al mondo viola anche nel momento difficile della squadra di Vanoli.

Primavera, la prima gioia

La prima vittoria arriva con due gol e una porta chiusa. La Primavera viola ha battuto ieri 2-0 l’Albinoleffe in trasferta: le reti di Jallow e Corduneanu hanno portato la Fiorentina a quota 7 punti, fuori dalla zona retrocessione. Un successo atteso, costruito anche sulla solidità di una difesa che, con appena otto gol subiti, si conferma fra le migliori del torneo. Da qui riparte la rincorsa dei giovani viola, ad aprire un fine settimana di sole vittorie per il vivaio.

Under-18, vetta provvisoria

Corre soprattutto la squadra di Marco Capparella, che al Viola Park ha liquidato il Napoli con un netto 3-0. Bianchini ha aperto le marcature, poi Nwagwu si è preso la scena con una doppietta. Il bilancio dice sei vittorie in sette giornate e 18 punti: numeri che valgono il primo posto momentaneo, in attesa del posticipo dell’Atalanta.

Under-17, derby da applausi

Spettacolo e carattere nel 6-3 conquistato a Monteboro contro l’Empoli. A trascinare i ragazzi di Enrico Cristiani sono stati Gobbo, autore di una tripletta e già a dieci reti in campionato, e Barzagli, a segno due volte. Di Sharka l’altro gol viola. La Fiorentina ha chiuso anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Santomauro, senza perdere il controllo del risultato: derby e scontro diretto conquistati, imbattibilità conservata e secondo posto a quota 16, alle spalle della Roma.

Under-16 e Under-15, doppia goleada

L’Avellino ha lasciato il Viola Park senza segnare e con nove reti al passivo nelle due sfide. L’Under 16 di Matia Balestracci si è imposta 5-0 con Sorbini, Diatta, la doppietta di Mustapha e Picardi, reagendo subito al ko con la Roma e salendo a 13 punti. Successo per 4-0 invece per l’Under 15 di Fabio Zaza: doppietta di Andrejic e gol di Bovo e Pirrone. Terzo risultato utile consecutivo e 11 punti in classifica.