Paz e Da Cunha se la godono: "Avevamo bisogno di questa vittoria"

Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN hanno parlato Nico Paz e Da Cunha per commentare l'incontro. Inizia l'argentino autore del secondo gol: "Cerco di giocare bene e di far giocare la squadra per aiutarla, oggi per fortuna ho fatto gol ma non è la cosa più importante. Sono concentrato per divertirmi qui e dare tutto per il mio club, non penso ora all'Argentina. Ci aspetta una gara molto importante in Champions".

Poi le parole di capitan Lucas Da Cunha: "Avevamo bisogno di questa vittoria e dei tre punti, siamo pronti e sereni. Manchester? Non è un sogno, ma giocare queste partite per noi è uno stimolo. Abbiamo pochi giorni e vogliamo subito tornare.