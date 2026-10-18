RFV Giorgetti: "Oggi sono più ottimista nonostante tutto. Njie, un colpo di sole"

Nel post partita di Fiorentina-Como, in diretta su Radio FirenzeViola ha espresso le sue opinioni sulla partita Angelo Giorgetti. Queste le sue parole: "Stavolta francamente è girata male. Temevo molto questa partita contro il Como e devo dire che sono più ottimista rispetto al passato. Sembra impossibile dopo un 3-1 in casa con i soliti limiti difensivi, penso al secondo gol di Nico Paz che è pazzesco a difesa piazzata, oggi però abbiamo visto il potenziale della Fiorentina che secondo me è molto alto. Gli episodi ti sono girati male come il primo gol del Como che era da annullare e la rete annullata a Pongracic. Ha vinto il Como che è una squadra forte che determina nei momenti decisivi, oggi la Fiorentina esce con una classifica ancora più grave ma con qualche lampo che la stagione possa prima o poi raddrizzarsi".

Perché gli episodi non girano per la Fiorentina?

"Mi resta in testa il colpo di testa di Njie a porta vuota, come lo puoi definire? Più che un colpo di testa un colpo di sole. Quando non sfrutti questi episodi c'entra tutto. La storia di questi due club negli ultimi 5 anni è stata un po' diversa. Il Como è cresciuto sistematicamente, a Firenze sono cambiati giocatori, allenatori e direttori sportivi. Il Como ha una storia dentro, la Fiorentina è una banda di ragazzi che ha talento ma è fragile. Con questa potenzialità però non capisco come possa essere penultima in classifica questa squadra. Per questo ripeto che sono più ottimista rispetto a prima".