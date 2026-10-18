Fabregas: "Fatta una partita completa, Fiorentina fortissima. Su Liberali..."

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato così a DAZN: "Abbiamo fatto una partita completa. Oggi ci sono tante cose positive, la cosa più negativa è stata la difficoltà da palla inattiva perché loro nel primo tempo hanno avuto occasioni solo così. Nel secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa. Dal punto di vista di pressione e riaggressione siamo stati molto compatti, poi negli ultimi 15 minuti abbiamo gestito bene. Alla fine il calcio è fatto da chi realizza le occasioni, nelle ultime partite ci era andata un po' male oggi invece è andata bene. Questo è anche il bello del calcio. Ieri il Napoli negli ultimi 30 minuti non so come non abbiano segnato, lo stesso noi a Frosinone. È il calcio. La Fiorentina è una squadra fortissima, non dimentichiamocelo".

Cosa dà Liberali?

"Grandissimo giocatore di calcio, non ha paura di giocare. Nel suo ruolo abbiamo tante alternative, dobbiamo trovare spazio per tutti e siamo solo a ottobre. Oggi non stava neanche bene ma il ragazzo fa la differenza con la personalità. Giorno dopo giorno lavora con grande attenzione. Poi c'è lo spazio che un allenatore ti può dare, oggi ha sfruttato molto bene lo spazio. È un esempio per tutti".

Come gestisce la Champions?

"Non dormo molto e non vedo spesso la famiglia. Un'esperienza incredibile per noi, è un sogno. C'è molto meno spazio per recuperare, eravamo arrivati giovedì la mattina e abbiamo lavorato solo ieri. Tutto è andato bene. Ma alla fine è mentalità, so che ci saranno alti e bassi e piano piano iniziamo a gestire un altro livello".