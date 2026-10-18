Dagli inviati Vanoli su Gonçalves: "Sappiamo quanto è forte ma non ha fatto la preparazione"

La sconfitta contro il Como impone alla Fiorentina nuove riflessioni, ma durante la conferenza stampa del post-gara Paolo Vanoli invita a non perdere di vista il percorso di crescita della squadra. Al termine della gara del Franchi, vinta dai lombardi per 3-1, il tecnico viola ha ribadito la necessità di avere pazienza, prendendo come esempio Pedro Gonçalves.

Non è che questa squadra deve prendere qualcosa da quella dell'anno scorso?

«L'anno scorso quella Fiorentina ci ha messo più di due mesi a diventare squadra. Faccio un esempio: Gonçalves sappiamo che è un grande giocatore ma viene dallo Sporting, non ha fatto bene la preparazione. Sono tante cose da risistemare e su cui lavorare. Non guardiamo solo alle cose drammatiche. Ai ragazzi va insegnata un po' di mentalità, che non si compra ma che si guadagna col lavoro. Ci arriverò a tirargliela fuori. Ma la società ha detto che la squadra vuole costruirla per il futuro».

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