Fabregas: "Liberali è più forte di quando è arrivato: deve giocare come sa"
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Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN ha parlato prima della sfida del suo Como alla Fiorentina: "C'è sempre difficoltà per fare la formazione e gestire queste dinamiche. Con tante partite dovrebbe essere più semplice, ma magari qualcuno nuovo si sta adattando. Devo capire come fare i cambiamenti, deve esserci un processo di adattamento con più convinzione o meno. Dobbiamo alzare il livello".
Liberali scelto dal 1'.
"Mi aspetto tanto da lui come tutti. Lo vedo più forte da quando è arrivato, ha tanta voglia e personalità, è all'inizio della sua carriera. Abbiamo avuto tanti giocatori di 18-19-20 anni e non ho paura di metterli in campo e di vincere o perdere. Deve giocare come lui sa e deve lavorare bene con la squadra"-
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