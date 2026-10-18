Il Milan vince col brivido, l'Atalanta abbozza soltanto la rimonta: a San Siro finisce 3-2

Il Milan supera 3-2 l’Atalanta a San Siro e conquista la seconda vittoria consecutiva (giovedì era arrivato il primo successo in Europa League sul campo del Salisburgo), salendo a quota 15 punti in classifica. I rossoneri indirizzano la partita già nel primo tempo, con il rigore trasformato da Ramos al 24’ e il raddoppio di Rabiot al 43’. Nella ripresa, dopo un altro penalty fallito dal centravanti portoghese (neutralizzato da Carnesecchi), Gila firma il tris al 56’, dando l’impressione di aver chiuso definitivamente i conti.

La squadra di Sarri, però, non si arrende e prova a riaprire la gara con Gaetano al 69’ e Krstovic all’81’, sfiorando poi una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile. Nel finale è decisivo Maignan, che neutralizza le occasioni di Zappacosta e permette al Milan di difendere il vantaggio fino al fischio finale. Per l’Atalanta arriva così la quarta sconfitta in campionato: i bergamaschi restano fermi a 9 punti, al decimo posto, e devono fare i conti anche con l’infortunio muscolare di Kolašinac, costretto a uscire nel primo tempo.