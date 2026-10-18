Marelli torna sul primo gol del Como: "Come mai il VAR non è intervenuto?"
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Al termine di Fiorentina-Como, l'ex arbitro Luca Marelli, oggi analista per DAZN, sull'emittente è tornato sull'episodio che ha portato al primo gol degli ospiti, nato da un contatto tra Milla e Pedro Goncalves: "All'inizio dell'azione, in fase di possesso della Fiorentina, il recupero del Como è viziato da un chiaro fallo di Milla su Pedro Goncalves. Non tocca mai il pallone e anzi sul finire del contrasto il corpo di Goncalves resta sotto quello di Milla.
Per questo motivo c'erano tutte le motivazioni per intervenire da parte del VAR, rimane strana la decisione di Paterna che ha valutato corretta la decisione del campo. Era chiaramente fallo, Milla non ha mai toccato il pallone".
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