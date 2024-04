SEMPLICI, Viola vorranno dedicare un trofeo a Barone

Fonte: Radio Sportiva

FirenzeViola.it

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera, Leonardo Semplici, ha parlato così in merito alla situazione attuale in casa viola: "Secondo me la decisione di puntare solo su Coppa Italia e Conference League non è voluta per i viola. Chiaramente dopo la tragedia della scomparsa di Barone la squadra ha una motivazione in più per regalare un trofeoalla città così da dedicarlo proprio a lui.

La sua scomparsa ha impattato molto sull’ambiente fiorentino. Nzola lo conosco bene avendolo allenato e a parer mio ha sofferto il trasferimento a Firenze perché è una piazza con tanta pressione, cosa che lui non aveva avuto fino adesso in carriera”.