Poesio: "Ai viola è giusto chiedere un salto di qualità. Si prenda esempio dal Bologna di Palladino"

Questa mattina, sulle pagine del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina di Paolo Vanoli, attesa al rientro dalla sosta per le nazionali dalla sfida con il Monza: "Il Bologna di Palladino (uno che a Firenze è stato accompagnato alla porta dalla tifoseria), per esempio ci è riuscito. Dopo la precedente sosta delle nazionali si trovava al penultimo posto con due punti, due sotto la Fiorentina. Adesso, passate sei giornate tra una sosta e l’altra, occupa l’ottava posizione con 17 punti contro i 9 dei viola. Si può risalire insomma, visto che mancano ancora otto partite al giro di boa della stagione e che molte delle forze in campo non sono ancora ben definite. Alla Fiorentina e a Vanoli è quindi giusto chiedere quel salto di qualità troppe volte rimandato e magari di intraprendere una strada tattica ben definita che metta i giocatori migliori in grado di esprimersi. Il tempo dell’ambientamento per i nuovi è finito, servono scelte nette proprio come accaduto contro la Juventus quando Oulai e Gonçalves sono stati mandati in campo dal primo minuto.

Anche perché questa settimana di sosta ha anche confermato con i freddi numeri del bilancio ciò che era apparso evidente fin dalla scorsa stagione: l’ultimo anno e mezzo della Fiorentina è stato fallimentare sia sotto il profilo sportivo che gestionale (e non a caso a parte il dg Ferrari che comunque non può essere esentato da responsabilità, tutti i protagonisti sono cambiati). I viola dopo un buco di oltre 100 milioni ripianato da Commisso e dopo averne spesi altrettanti in estate senza incassarne molti (le cessioni sono state a buon mercato per usare un eufemismo) non possono permettersi un altro anno nei bassifondi con li rischio di non poter trattenere molti dei giocatori arrivati, vanificando così l’opera di ricostruzione. Non avere obiettivi dichiarati non significa che il risultato del campo non sia importante. Sarà bene che Vanoli e i suoi giocatori lo tengano ben presente. Già da lunedì".