Italia ko in Belgio, Kayode: "C'è delusione ma abbiamo dato il massimo"
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Dopo la sconfitta per 4-1 subita dall'Italia in Belgio, un delusissimo Michael Kayode, ex Fiorentina oggi al Brentford, parla così alla Rai: "C'è grande delusione ovviamente, ci lavoreremo. Tutti abbiamo dato il massimo, si può sempre fare meglio ma è andata così. Penso che si sia creato un grande gruppo, c'è molto rammarico ma lavoreremo tanto".
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