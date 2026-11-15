Italia ko in Belgio, Kayode: "C'è delusione ma abbiamo dato il massimo"

Dopo la sconfitta per 4-1 subita dall'Italia in Belgio, un delusissimo Michael Kayode, ex Fiorentina oggi al Brentford, parla così alla Rai: "C'è grande delusione ovviamente, ci lavoreremo. Tutti abbiamo dato il massimo, si può sempre fare meglio ma è andata così. Penso che si sia creato un grande gruppo, c'è molto rammarico ma lavoreremo tanto".