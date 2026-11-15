Mancini: "Il Belgio ha meritato, nulla da dire. La sconfitta ci servirà"

Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato alla Rai dopo la sconfitta 4-1 contro il Belgio che ha estromesso gli azzurri dalla Nations League. Queste le sue parole: "Sono stati miglior si noii, abbiamo pagato troppo a livello fisico nonostante avevamo iniziato bene con il gol di Pio. Poi però abbiamo iniziato a soffrire e nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni non riuscivamo a fare il pressing giusto. Hanno meritato, non c'è nulla da dire".

Mancata la reazione?

"Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento. Avevamo la possibilità di andare avanti, sapevamo che la partita era difficile e abbiamo subito. E' una serata che ci servirà".