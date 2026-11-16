Ufficiale Fiorentina, svelata la terza maglia 2026/27: "Omaggio alla bellezza di Firenze"

La Fiorentina svela la terza maglia per la stagione 2026/27, realizzata in collaborazione con Joma e ispirata al patrimonio artistico e culturale di Firenze. Il nuovo design prende spunto dalla spirale aurea, simbolo dell'incontro tra arte, matematica e bellezza, e rende omaggio all'identità della città attraverso colori, dettagli e riferimenti al giglio fiorentino. Ecco il comunicato ufficiale del club viola:

"Joma e ACF Fiorentina presentano la terza maglia del club italiano, un omaggio alla bellezza senza tempo e al patrimonio artistico di Firenze, con la spirale aurea come protagonista.

La bellezza di Firenze non è mai stata frutto del caso. Per secoli, artisti, matematici, architetti e pensatori hanno cercato di decifrare le proporzioni che rendono straordinaria un'opera. Una ricerca che fa parte dell'identità della città e che oggi assume una nuova dimensione nella terza maglia dell'ACF Fiorentina. Con il concept “La proporzione divina”, Joma presenta una proposta che trova nella spirale aurea il punto d'incontro tra arte, scienza e calcio.

La campagna di lancio della maglia ci trasporta nell'universo di un pensatore fiorentino ossessionato dalla ricerca della forma perfetta. Circondato da schizzi, calcoli e strumenti, si dedica a esplorare le leggi matematiche che governano la bellezza. Ogni linea tracciata sembra avvicinarlo al suo obiettivo, finché un incidente inaspettato non sconvolge l'ordine del suo lavoro.

È proprio allora che si rende conto della forma che emerge dal caos stesso: la spirale aurea. Una scoperta che trasforma la matematica in arte e che diventa fonte d'ispirazione per la terza maglia della Fiorentina. La sua rappresentazione nel design richiama quella “proporzione perfetta” che caratterizza il motivo grafico della nuova divisa.

Su una base blu intenso, i dettagli bianchi e rossi del colletto creano un contrasto distintivo, mentre l'iconico giglio fiorentino rafforza il legame con la città.

Tecnologia applicata al calcio ai massimi livelli

Dal punto di vista tecnico, Joma ha applicato alla terza maglia dell'ACF Fiorentina 2026/27 la tecnologia tessile più all’avanguardia. L'innovazione, uno dei pilastri che contraddistinguono il prestigio del brand, ha infatti l'obiettivo di rispondere alle esigenze del calcio moderno. Per questo motivo sono stati impiegati materiali e tecnologie sviluppati appositamente per favorire le migliori prestazioni sportive.

Realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce prestazioni sportive e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell'atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali.

Struttura tecnica con tecnologia MICRO-MESH SYSTEM, posizionata strategicamente nelle zone soggette a maggiore sudorazione per garantire un controllo efficace dell'umidità.

Cuciture resistenti e confortevoli, che assicurano una maggiore durata senza compromettere la libertà di movimento.

Finiture a costine su colletto e polsini, che favoriscono una vestibilità confortevole e permettono alla divisa di adattarsi meglio al corpo del giocatore.

Con questa campagna, Joma trasforma la presentazione della nuova divisa in un racconto che collega il passato culturale di Firenze al presente sportivo della Fiorentina".