Fiorentina, il problema è nella gestione dei finali: Gonçalves può essere la chiave

La gestione dei risultati resta uno dei principali aspetti da correggere per la Fiorentina. Il rendimento dopo undici giornate racconta di 17 gol realizzati e 25 incassati, ma soprattutto di 10 punti persi dopo aver trovato il vantaggio. La squadra dimostra di avere qualità offensive, ma deve imparare a mantenere maggiore continuità fino al fischio finale. Un problema che emerge soprattutto nella seconda parte delle gare. Il periodo più prolifico è quello tra il 46' e il 60', con sei reti segnate, mentre negli ultimi quindici minuti, recupero incluso, i viola hanno trovato la porta soltanto tre volte. Sul versante opposto, ben 13 dei 25 gol subiti sono arrivati nella ripresa.

Un dato che porta Vanoli a concentrarsi anche sull'atteggiamento della squadra, spesso troppo schiacciata nei momenti conclusivi. Per trovare maggiore equilibrio, il tecnico può contare su soluzioni come Fagioli e Brescianini, da inserire nel 4-2-3-1 senza perdere qualità e compattezza. Tra le risorse più interessanti c'è però Goncalves: il portoghese ha già messo a referto tre partecipazioni al gol in 226 minuti, viaggiando a una media di un gol o assist ogni 75 minuti. Un rendimento che potrebbe farne l'uomo giusto per incidere soprattutto a gara in corso. Lo riporta La Nazione.