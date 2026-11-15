Gli incassi dell'accordo tra Fiorentina e IMG finiscono ai Della Valle: ecco perché

La Fiorentina ha riconosciuto alla famiglia Della Valle, precedente proprietaria del club, le somme ricevute da IMG nell'ambito dell'accordo transattivo sulla commercializzazione dei diritti televisivi internazionali. A riportarlo è Calcio e Finanza, che ha analizzato il bilancio della società viola ricostruendo i dettagli dell'operazione. La destinazione degli importi agli ex proprietari deriva dagli accordi stipulati al momento della cessione della Fiorentina dalla famiglia Della Valle a quella Commisso.

Dal punto di vista contabile, il club ha inserito le somme incassate da IMG tra i ricavi dell'esercizio, registrando però contemporaneamente un costo di pari importo legato al riconoscimento delle stesse alla precedente proprietà. L'operazione ha quindi determinato un aumento sia dei ricavi sia dei costi riportati nel bilancio, senza produrre alcun effetto positivo sul risultato economico finale della Fiorentina.