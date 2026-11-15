L'Italia in Belgio è un disastro: 4-1 dei Diavoli Rossi, addio Nations League
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Finisce malissimo la partita dell'Italia in Belgio che chiude il girone di Nations League. Dopo un inizio promettente con la rete di Pio Esposito su assist di Kayode nei primi minuti, i Diavoli Rossi fanno il bello e il cattivo tempo superando Donnarumma tre volte già nel primo tempo. Dopo un secondo tempo senza particolari sussulti azzurri, il Belgio chiude la sfida sul 4-1 con la rete del rossonero Moreira, uno dei migliori in campo insieme a Doku, autore di un gol come De Cuyper e Ngoy. Finisce come peggio non poteva il girone di Nations League, con l'Italia che dunque non raggiunge le fasi finali della competizione vista la vittoria della Francia sulla Turchia.
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