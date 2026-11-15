Sabatini attacca Gasperini, poi chiede scusa: "Ammetto di aver sbagliato"

Walter Sabatini fa marcia indietro dopo aver attaccato Gian Piero Gasperini. L’ex dirigente tra le altre di Palermo, Roma e Inter, aveva detto che al posto di Massara dopo lo spintone del tecnico avrebbe reagito in altra maniera." La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra. Lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni...", ha detto Sabatini in un'intervista al Quotidiano Nazionale. ù

Una dichiarazione che ha scatenato un putiferio e dalla quale lo stesso Sabatini ha preso le distanze attraverso il proprio profilo social: “Nel corso di un’intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, Lo straniero di Albert Camus, ho fatto riferimento a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma - ha scritto Sabatini. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo, nel tentativo di esplorare le affinità e i comportamenti del protagonista dell’opera, nei quali mi riconosco inesorabilmente. Chiedo sinceramente scusa a Gasperini e a tutti coloro che possano essersi sentiti colpiti dalle mie parole”.