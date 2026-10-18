Lecce corsaro a Udine: 3 punti per Di Francesco che inguaia l'Udinese
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Il Lecce mette a segno un colpo importantissimo in casa dell'Udinese vince 3-0 e staccando la zona retrocessione. Partita perfetta dei salentini guidati da Di Francesco, che indirizzano la gara già nel primo segnando sugli sviluppi di due corner con Gaspar e N'Dri e andando vicini al terzo gol numerose volte.
Nel secondo tempo lo spartito non cambia nonostante un gol annullato all'Udinese per fuorigioco, il Lecce crea tantissime occasioni a all'86' trova la rete che chiude i giochi con Siebert di esterno, dopo che le punte avevano sprecato l'impossibile. Il Lecce con questi 3 punti sale così all'11esimo posto con 7 punti, lasciando l'Udinese a 4 appaiata alla Fiorentina al penultimo posto ma con una partita in più.
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