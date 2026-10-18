Dragusin: "Approcci sbagliati? Non penso, possiamo dare noia a tutti"
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A DAZN prima di Fiorentina-Napoli parla Radu Dragusin, difensore viola, iniziando da una domanda sulle difficoltà di approccio nelle partite di questa stagione: "Non penso sia una questione di atteggiamento perché abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta che può dare del filo da torcere a tutti. Dobbiamo stare sempre in partita non perdendo mai la mentalità".
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