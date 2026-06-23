Kouadio, nuova pretendente dalla Serie B: lo vuole il Modena di Galloppa
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Eddy Kouadio piace a diversi club di Serie B. Il classe 2006 che nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra della Fiorentina collezionando otto presenze fra Serie A (2) e Conference League (5), è finito nel mirino anche di quel Modena che ha affidato la guida tecnica a Daniele Galloppa, punto fermo della Primavera viola.
Come si legge sul Resto del Carlino gli emiliani sarebbero intenzionati a entrare in lotta con il Padova, ma anche Avellino, che si è mosso in anticipo, per il difensore che potrebbe andare a sostituire Daniel Tonoli destinato a salire di categoria dopo un’annata da protagonista in cui si è contraddistinto anche per le qualità offensive.
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