Calciomercato Cancellieri un'idea a buon prezzo: c'è il sondaggio della Fiorentina

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La Fiorentina ha chiesto informazioni alla Lazio per Matteo Cancellieri: l'esterno può partire anche per meno di 10 milioni

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo da garantire subito a Fabio Grosso per poter lavorare al suo 4-3-3. Oggi il nome più gettonato è quello di Luca Koleosho del Burnley, ma occhio alle altre piste. Una delle quali porterebbe a Matteo Cancellieri della Lazio. La Fiorentina ha chiesto informazioni ai biancocelesti, che hanno tutto l’interesse di liberarsene per incassare una cifra da poter investire sul mercato in entrata.

Le richiesta della Lazio

Peraltro il contratto di Cancellieri scadrà nel 2027, il che può favorire un’operazione a cifre contenute. La Lazio lo lascerebbe andare anche per meno di 10 milioni, ma occhio alle insidie greche. Il giocatore piace all'Olympiakos. Il suo stipendio è più che abbordabile, si avvicina al milione netto a stagione. Paratici e Goretti sfogliano la margherita e nelle prossime settimane prenderanno una decisione sulla miglior strada da percorrere.