Calciomercato La Fiorentina apre al prestito di Piccoli: valutazione vicina ai 18 milioni

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La Fiorentina non esclude una partenza di Piccoli in estate: ipotesi prestito con opzione. La valutazione è di 18 milioni

Quest’estate la Fiorentina dovrà necessariamente fare una riflessione su Roberto Piccoli, attaccante su cui era stata riposta una discreta aspettativa e che, non a caso, i viola avevano pagato 25 milioni più 2 di bonus. Il club si appresta a mettere a bilancio la prima porzione della cifra assicurata al Cagliari, ossia 6.250.000 di euro (i sardi incasseranno il totale nel 2029). Nel frattempo valutano la possibilità di cedere il giocatore in presenza di un’offerta concreta.

La valutazione della Fiorentina

Chiaramente si tratterebbe di un prestito con opzione, o magari obbligo condizionato. Difficile che si presenti una società in grado di sostenere l’acquisto a titolo definitivo. La Fiorentina valuta Piccoli una cifra vicina non inferiore ai 18 milioni di euro. Oltretutto il giocatore ha un accordo ancora lungo con la società viola, che gli assicurò cinque anni di contratto quando lo prelevò dal Cagliari. L’accordo scadrà a giugno del 2030, motivo per cui si vuole evitare di svenderlo.

Futuro legato a quello di Kean

Il futuro di Piccoli è indirettamente legato a quello di Moise Kean. Logico che se quest’ultimo dovesse partire, la Fiorentina aspetterebbe a privarsi del centravanti bergamasco. Se non addirittura trattenerlo garantendogli più spazio. Ricordiamo che il venticinquenne percepisce un ingaggio vicino agli 1,4 milioni di euro netti a stagione. Vedremo quali saranno gli sviluppi sul suo futuro, sta di fatto che la dirigenza viola non esclude una partenza del calciatore nei prossimi mesi.