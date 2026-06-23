Dodo è un separato in casa viola da mesi: agli amici ha confessato di voler andare via

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Dodo convive ormai da separato in casa Fiorentina da diversi mesi e, come riporta stamani la Repubblica, agli amici più intimi ha già dichiarato la sua voglia di andare via e ammiccando tra l'altro sui social alla Roma. Il club viola dal canto suo ha aperto la cessione e aspetta solo la soluzione migliore. Ancora nessuna squadra, in particolare Napoli e Roma le più attive su Dodo, si è però spinta ai quindici milioni richiesti dalla Fiorentina, ma passo dopo passo il quadro, apparentemente complicato, può sbloccarsi.

In caso di nessuna svolta Paratici, con un lungo lavoro di diplomazia con l’entourage, ha strappato al giocatore e agli agenti la promessa di un rinnovo di contratto: Dodo è in scadenza nel 2027 e se nessuna società dovesse farsi avanti allungherà di un anno, fino al 2028, il rapporto con la Fiorentina per permettere ai viola di avere comunque di avere voce in capitolo nel mercato invernale.