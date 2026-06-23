La Fiorentina ha messo nel mirino il 2003 del Lipsia Johan Bakayoko

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La Fiorentina ha messo nel mirino Johan Bakayoko, classe 2003 belga del RB Lipsia. Lo ha riportato Lorenzo De Santis, esperto di calcio argentino ed intermediario di mercato, oggi a Lady Radio, spiegando come la società viola sia alla ricerca di esterni d'attacco e stia valutando anche il calciatore con madre del Rwanda e padre della Costa D'Avorio, mancino che predilige giocare a destra.

Cresciuto un Belgio tra Lovanio, Bruges e Anderlecht, Bakayoko ha fatto le cose migliori in Olanda con il PSV tanto da venire pagato 22 milioni di euro bonus compresi. Al Lipsia però non ha trovato molto spazio e potrebbe anche valutare una nuova avventura magari in Italia, la Fiorentina ci sta pensando.