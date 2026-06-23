Sarà una Fiorentina più sudamericana: ecco i nomi dei giovani seguiti dagli scout viola

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La Fiorentina targata Fabio Paratici, è pronta sul mercato a creare una rottura con il passato. I viola infatti non si affideranno più a profili esperti o conosciuti ai più, alla Dzeko per fare un esempio, ma si affideranno molto allo scouting, nella figura di Lorenzo Giani e del suo collaboratore Niccolò Orlandini, già a lavoro per scandagliare soprattutto il mercato sudamericano. In lista, sottolinea il Corriere dello Sport, ci sono tre/quattro nomi: il primo è Viery, difensore brasiliano del Gremio, classe 2005, con una valutazione già pesante, cinquanta milioni di clausola rescissoria, anche se la volontà del calciatore potrebbe far decadere questa cifra. Pista complicatissima comunque.

Complesse anche le strade che portano a Tomas Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors e Giovanni Baroni, trequartista di diciassette anni del Talleres. Entrambi argentini, come il classe 2006 Mateo Silvetti, attaccante dell’Inter Miami di Messi e già seguito dai viola a gennaio. L’identikit cercato in questa fase di mercato dagli uomini di Paratici è più o meno questo: under 23 di talento sudamericano. Vista la necessità di far quadrare i conti e un’attrattività ben diversa che la Fiorentina esercita sui talenti in giro per il mondo, il trucco sarà quello di arrivare prima degli altri club su determinati profili.