Mondiali, 90 minuti in panchina in Norvegia-Senegal per l'obiettivo viola Thorstvedt
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Nella notte italiana si è giocata la seconda gara del girone I, con la Norvegia di Haaland che ha fronteggiato il Senegal di Sadio Mane. Il match, che è stato ricco di gol e che è terminato con il risultato di 3-2 per i norvegesi, con una doppietta decisiva del centravanti del Manchester City, ha portato la Norvegia ha strappare il pass per i sedicesimi di finale, grazie alla seconda vittoria dopo quella all'esordio con l'Iraq.
Non ha preso parte al match però l'obiettivo di mercato della Fiorentina Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo, richiesto da Fabio Grosso come rinforzo per la mediana viola, che era subentrato nella gara di esordio, è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti giocati.
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