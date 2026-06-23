Il Genoa fissa il prezzo per Norton-Cuffy: il Napoli accelera per l'inglese che interessa anche ai viola

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Le buone prestazioni stagionali di Norton-Cuffy, terzino che si è messo in evidenza con la maglia del Genoa, hanno attirato l’interesse di diversi club di Serie A. In un primo momento il giocatore era finito anche nel mirino della Fiorentina, ma nelle ultime settimane sembra essere il Napoli ad aver accelerato con decisione.

L’esterno inglese, riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe considerato un profilo ideale per il sistema di gioco del nuovo tecnico azzurro Massimiliano Allegri, e il club partenopeo starebbe valutando un investimento importante in vista della prossima stagione. Dal Genoa, però, la posizione è chiara: Norton-Cuffy partirà soltanto di fronte a un’offerta ritenuta adeguata. La società del presidente Dan Sucu valuta il laterale rossoblù circa 20 milioni di euro, cifra considerata necessaria per aprire qualsiasi trattativa.