Chi come CT dell'Italia? Mancini non piace alla A, rispunta anche Pioli

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La Nazionale Italiana deve ancora scegliere il suo nuovo Commissario Tecnico e dopo l'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente Federale, si sta restringendo il ventaglio di possibili opzioni. Anche perché, sottolinea TMW, su Antonio Conte e Roberto Mancini pesano interrogativi. Mancini, che forse sarebbe il preferito di Malagò, ma non incontra il favore dei club di Serie A, su Conte le incognite sono legate al suo stipendio e alla disponibilità a legarsi almeno fino al 2030.

E quindi nel toto-ct potrebbero spuntare altri nomi tra cui Stefano Pioli, idea di Gravina quando fu mandato via Spalletti. L'ex tecnico della Fiorentina è tornato di moda in chiave Nazionale, così come Claudio Ranieri. Infine la suggestione Pep Guardiola che però guadagna troppo per la Federcalcio.