Ex obiettivi, su Zappa le sirene della Serie A: ci pensa anche il Monza

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Ancora voci di mercato su Gabriele Zappa, terzino del Cagliari molto vicino alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato. Come riporta TMW, si sta ampliando la lizza delle pretendenti e se già nei giorni scorsi erano stati fatti i nomi del Sassuolo e del Torino, alla lista si aggiunge adesso anche una neopromossa come il Monza.

Per Zappa, nato proprio nel comune brianzolo, la destinazione non sarebbe casuale. Il Cagliari, comunque, non sembra voler cedere ad ogni costo il suo giocatore e anzi ha già fatto intendere che ci sarà bisogno di offerte interessanti sul piano economico.L'esterno classe 1999 è un profilo molto apprezzato sul calciomercato della Serie A, anche per la capacità di ricoprire vari ruoli in campo, essendo stato utilizzato negli ultimi anni più o meno ad ogni altezza possibile per quanto riguarda le fasce.