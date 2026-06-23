RFV Calamai: "Beltran, che aspetti a partire? Colpito dalle voci su Pellegrino"

vedi letture

Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato del tema legato all'attacco della Fiorentina: "Ieri mi ero soffermato sulla questione portieri che non mi convinceva, oggi vado in attacco. Premesso che non capisco cosa aspetti Beltran a ringraziare e salutare la compagnia e a tornare nell'unico mondo in cui può essere un giocatore accettabile, ossia quello del River Plate, le voci che mi sorprendono sono quelle che vorrebbero la Fiorentina interessata a Pellegrino del Parma.

Ben venga l'operazione se cedi Piccoli al Parma e prendi un giocatore che ha fatto una buona stagione, ma se Pellegrino invece che come vice Kean dovesse essere il nuovo Kean lo vedo assolutamente impossibile. Pellegrino non ha le caratteristiche per essere il centravanti titolare di una squadra ambiziosa come vuole Paratici".