Alla partita del centenario due nomi svelati dalla Fiorentina: Pasqual e Jorgensen

vedi letture

Due nuovi personaggi svelati dalla Fiorentina per la partita celebrativa del centenario in programma il prossimo 2 settembre al Viola Park. Si tratta di Manuel Pasqual e Martin Jorgensen che si vanno aggiungere alla lista dei giocatori già comunicati nelle scorse settimane e ad altri nomi che il club viola annuncerà in vista dell'avvicinamento alla partita che metterà di fronte la Fiorentina All Stars contro una selezione di Operazione Nostalgia. Frey, Pizarro, Di Livio, Giuseppe Rossi, Dario Dainelli, Adrian Mutu e adesso Pasqual e Jorgensen. Per adesso sono questi i giocatori confermati alla partita i cui biglietti sono acquistabili online.

Questo il post social della Fiorentina: "Due storie diverse, un unico amore: Firenze ️ La Fiorentina All Stars accoglie altri due protagonisti che hanno scritto pagine importanti in viola:

‍️ Manuel Pasqual, simbolo di continuità, leadership e appartenenza

Martin Jørgensen, classe cristallina e qualità senza tempo

Due interpreti che hanno conquistato il cuore dei tifosi con talento, sacrificio e personalità. Il 2 settembre torneranno dove tutto è iniziato: al Franchi, davanti alla loro gente.Firenze — 02.09.2026Fiorentina All Stars vs Operazione Nostalgia LegendsUna serata che celebra la storia viola attraverso i suoi protagonisti.⏳ E non è finita qui: altri grandi nomi saranno svelati nei prossimi giorni".