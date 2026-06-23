Ghezzi consiglia: "Fiorentina, prendi Silvetti. Ragazzo su cui si può lavorare"

Ghezzi consiglia: "Fiorentina, prendi Silvetti. Ragazzo su cui si può lavorare"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Gustavo Ghezzi, operatore esperto di calcio argentino fra i più noti del panorama internazionale, ha commentato a Tuttomercatoweb.com l'indiscrezione di mercato che vorrebbe di nuovo la Fiorentina essere sulle tracce di Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006 dell'Inter Miami cercato dai viola anche lo scorso inverno: “Un giocatore molto adatto al calcio italiano - dice Ghezzi su Silvetti. Lo vedrei benissimo in viola. Parliamo di un giovane, non può certo fare sfracelli ma è un ragazzo su cui poter lavorare. Sì, alla Fiorentina lo consiglio”.