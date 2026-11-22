Juventus, messaggio dei tifosi alla squadra: "Onorate e rispettate questa maglia"
FirenzeViola.it
Clima particolare all'Allianz Stadium in vista della gara tra Juventus e Venezia, in programma alle 12.30. I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, hanno bisogno dei tre punti per avvicinarsi nuovamente alle posizioni europee e lasciarsi alle spalle un avvio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi, sia in campionato che in Europa League.
Prima del fischio d'inizio, però, a catturare l'attenzione è stato il messaggio comparso all'esterno dell'impianto, dove la curva ha esposto uno striscione indirizzato alla squadra e alla società: "Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità… rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà".
Pubblicità
News
Un filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Vareladi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Un filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
4 Dalla panchina alla possibile titolarità. Il Corriere dello Sport: "Ecco cosa garantirebbe Gnonto"
Copertina
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
Luca CalamaiUn grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilico
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com