Juventus, messaggio dei tifosi alla squadra: "Onorate e rispettate questa maglia"

Clima particolare all'Allianz Stadium in vista della gara tra Juventus e Venezia, in programma alle 12.30. I bianconeri, allenati da Luciano Spalletti, hanno bisogno dei tre punti per avvicinarsi nuovamente alle posizioni europee e lasciarsi alle spalle un avvio di stagione caratterizzato da troppi alti e bassi, sia in campionato che in Europa League.

Prima del fischio d'inizio, però, a catturare l'attenzione è stato il messaggio comparso all'esterno dell'impianto, dove la curva ha esposto uno striscione indirizzato alla squadra e alla società: "Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità… rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà".