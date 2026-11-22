Ndour al fianco di Oulai, La Nazione: "Oggi Vanoli capirà se schierare Cher titolare"

La Fiorentina prepara la trasferta di Monza con alcune indicazioni sempre più chiare sulla formazione. Ndour viaggia verso una maglia da titolare, mentre Gnonto sembra destinato a prendere il posto di Njie. L'allenamento di rifinitura in programma questa mattina sarà decisivo per definire gli ultimi dettagli, soprattutto a centrocampo. Vanoli dovrebbe confermare il 4-2-3-1 già provato durante la settimana dopo la sosta.

Il principale punto interrogativo riguarda Ndour, che ha saltato gli impegni con l'Under 21 a causa di un problema alla caviglia e negli ultimi giorni ha lavorato parzialmente a parte. Dopo essere tornato ad allenarsi con i compagni, oggi dovrebbe sostenere l'intera seduta: in caso di risposte positive, affiancherà Oulai in mediana. Quest'ultimo è rientrato dagli impegni internazionali con un gol e ritrovata fiducia. Brescianini rimane pronto in caso di necessità, mentre Atta, reduce da un lungo stop, dovrebbe iniziare dalla panchina per poi eventualmente trovare spazio a gara in corso. Lo riporta La Nazione.