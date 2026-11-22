Flamengo campione del Brasile, festa anche per l'ex viola Pulgar
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Il Flamengo festeggia il decimo scudetto brasiliano della propria storia. Il traguardo è arrivato nella notte tra sabato e domenica, grazie all'1-1 sul campo del Palmeiras, al Nubank Parque di San Paolo. Un risultato che ha permesso alla formazione rossonera di salire a 80 punti, rendendola irraggiungibile per gli avversari, fermi a quota 74 con tre vittorie in meno.
Un successo che porta anche diverse firme conosciute dal calcio italiano. Tra i protagonisti figurano gli ex juventini Danilo e Alex Sandro, Jorginho, passato dal Napoli, e Paquetá, passato dal Milan. Nella festa del Flamengo c'è spazio anche per Erick Pulgar: l'ex centrocampista della Fiorentina veste la maglia del club brasiliano ormai da quattro stagioni
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