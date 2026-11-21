Serie A, la classifica dopo gli anticipi del sabato: tutto fermo in zona salvezza
Si sono concluse le gare del sabato di Serie A con punti importanti guadagnati soprattutto dalle squadre che lottano per una posizione europea. La Lazio resta capolista dopo la vittoria contro il Lecce, la Roma insegue battendo il Parma a soli due punti, mentre il Napoli sale a 18 punti dopo aver battuto il Torino,. Questa la classifica di Serie A aggiornata in attesa delle partite della domenica:
1. Lazio – 32 punti (12 partite giocate)
2. Roma – 30 punti (12)
3. Inter – 28 punti (11)
4. Como – 26 punti (12)
5. Milan – 24 punti (11)
6. Frosinone – 20 punti (11)
7. Juventus – 18 punti (11)
8. Bologna – 17 punti (11)
9. Cagliari – 16 punti (12)
10. Napoli – 15 punti (11)
11. Torino – 14 punti (11)
12. Atalanta – 14 punti (11)
13. Genoa – 13 punti (11)
14. Lecce – 10 punti (12)
15. Fiorentina – 9 punti (11)
16. Parma – 8 punti (12)
17. Sassuolo – 8 punti (11)
18. Monza – 7 punti (11)
19. Venezia – 6 punti (11)
20. Udinese – 5 punti (11)
Il programma della 12ª giornata
Como-Cagliari 2-0
Lazio-Lecce 3-0
Parma-Roma 1-5
Napoli-Torino
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY
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