Al Maradona decide il solito McTominay: Napoli-Torino finisce 1-0
FirenzeViola.it
Il Napoli fatica un po' contro il Torino al Maradona ma alla fine porta a casa i tre punti grazie al gol del solito McTominay. Gli ospiti lottano e resistono per più di 70 minuti, fino al momento in cui Lang con una giocata difensiva rilancia l'attacco partenopeo servendo il centrocampista scozzese che dalla distanza la infila all'angolino. 1-0 che poi si trascina fino al termine della gara nonostante i tentativi del Torino di provare a strappare almeno un punto. La squadra di Abate resta così a 14 punti in classifica, mentre il Napoli si stacca e sale a 18.
Pubblicità
News
Copertina
Luca CalamaiUn grande mercato invernale per inseguire l'Europa. Hojbjerg, Estupinan e Falcone sono buone idee. Fagioli in bilico
Lorenzo Di BenedettoUn difensore e un centrocampista, ma forse servirà anche un centravanti. Beto può cambiare le carte in tavola ma deve tornare quello di un tempo. Paratici avrà ancora budget a gennaio, ma eviti altri errori
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com