FirenzeViola Dopo due mesi riecco Atta. Un nuovo acquisto per Vanoli

Vanoli adesso può avere un'altra grande freccia al proprio arco: Arthur Atta

Finalmente domani a Monza torna a disposizione Atta. Uno dei colpi più importanti del mercato estivo, è stato il grande assente, spessissimo evocato come giocatore in grado di riequilibrare almeno un po' la Fiorentina ma anche come elemento di classe, uomo assist e capace pure di far gol pesanti. Sono passati due mesi da quando ha giocato l'ultima di campionato, contro il Napoli. Rimase in campo per 66 minuti (tra l'altro colpendo anche una traversa) ma si intuiva che in quell'avvio di stagione non riusciva ad esprimersi al cento per cento, condizionato da guai fisici

Il sovraccarico all'addome

E' stato Vanoli ad informare tutti il 9 ottobre alla vigilia della sfida con il Genoa che Atta doveva fermarsi a causa di un sovraccarico funzionale dell'addome. Così da quel momento è iniziato il suo percorso per riprendersi dall'infortunio. E ora a tutti gli effetti si presenta come un nuovo acquisto: la sua classe si è vista solo nelle amichevoli precampionato, con giocate che avevano entusiasmato. Poi in campionato è stato impiegato per quattro volte da titolare nelle cinque presenze totali. Ha giocato anche in Coppa Italia contro il Benevento fornendo l'assist per il gol di Gudmundsson di testa (la rete dell'uno a zero, poi finirà 4-1 per i viola). Proprio in quella partita sarà costretto ad uscire per un guaio fisico e nelle partite successive di campionato, come detto, non è mai riuscito ad incidere.