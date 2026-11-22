Viola, pericolo Varela? Il Corriere Fiorentino: "Ecco cosa ha chiesto Vanoli ai suoi per fermarlo"

Monza-Fiorentina sarà un confronto tra due delle rose più giovani della Serie A: i brianzoli occupano il primo posto per età media, mentre i viola sono quarti. La squadra di Juric può contare su Varela, capocannoniere del campionato con nove reti. "Non è capocannoniere per caso", ha osservato Vanoli, che ha riconosciuto i meriti dell'organizzazione e del gioco verticale del Monza.

Per affrontarlo, il tecnico ha chiesto ai suoi di aumentare la velocità della manovra e sfruttare le proprie caratteristiche. La Fiorentina arriva dalla conquista di cinque punti contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, ma vuole evitare un nuovo passo falso dopo la sosta. A ottobre, infatti, il ritorno in campo coincise con la sconfitta per 2-1 contro il Genoa e una prestazione molto negativa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.