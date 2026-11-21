Monza, la promessa di Mangas: "Se ci salveremo mi raso la testa"

Intervistato da Sky Sport, il difensore del Monza Ricardo Mangas ha fatto una promessa in caso di salvezza, e riguarda il suo look: "Se ci salveremo sono pronto a cambiare completamente look, a rasarmi la testa. Look? Ho fatto crescere i capelli per due anni e poi ho fatto la permanente, mi è piaciuto questo look da anni '80. I baffi? Mi sono ispirato a Bellerin, andava di moda al Betis avere baffi e capelli particolari. La città di Milano amo, è uno delle migliori del mondo per fare shopping. Come cartoni animati Dragon Ball, è la base per la mia esultanza. Idolo? Gareth Bale. Mi commuovo a pensare a quello che ho costruito con mia moglie.

Questo è stato l'anno più bello della mia vita, è nato mio figlio. Senza il calcio avrei fatto forse il modello o influencer, ma voglio fare questo. Varela è il capocannoniere, ha tanto da migliorare ma per me diventerà uno dei migliori attaccanti del mondo. Dipende da lui. Mi ricorda Ibra, Inzaghi e Crespo. Siamo una squadra di bambini, serve coraggio, ed è la caratteristiche principale del calcio di Juric.