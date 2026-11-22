FirenzeViola Ndour, problema alla caviglia alle spalle ma Vanoli riflette: ancora lui con Oulai?

Buone notizie per Paolo Vanoli in vista della trasferta contro il Monza. Cher Ndour ha superato il piccolo problema alla caviglia che aveva destato qualche preoccupazione nei giorni scorsi e sarà regolarmente a disposizione della Fiorentina. Un recupero importante per il tecnico viola, chiamato a preparare una sfida delicata nella quale serviranno energie e alternative in ogni reparto. Il centrocampista ha lavorato al Viola Park rinunciando alla convocazione dell'Italia Under 21 e sebbene abbia svolto diversi allenamenti specifici, ha potuto comunque lavorare con i compagni per essere pronto in vista di lunedì sera.

Un'opzione in più per il centrocampo

Il rientro di Ndour permette a Vanoli di avere una soluzione aggiuntiva in mezzo al campo. Il centrocampista potrà dunque essere preso in considerazione per la gara contro i brianzoli, anche se resteranno da valutare le scelte dell'allenatore in merito alla formazione iniziale. Ndour ha giocato 799 degli 810 minuti disponibili nelle ultime nove gare ufficiali (quindi da quando è arrivato Vanoli), tra campionato e Coppa Italia, saltandone appena 11 contro il Como a risultato ormai compromesso.

Prima volta a riposo con Vanoli o toccherà ancora a Ndour?

Contro il Monza, complice anche una condizione non al 100%, il classe 2004 potrebbe riposare per la prima volta da quando Vanoli è tornato a Firenze. Brescianini scalpita e anche l'opzione Fagioli al fianco di Oulai resiste nella mente di Vanoli che comunque scioglierà i dubbi solo nelle ore precedenti alla sfida. La presenza di Ndour amplia in ogni caso le possibilità di scelta del tecnico viola, che potrà decidere come impiegarlo in base alle esigenze della partita.