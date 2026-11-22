Rientro in difesa? Per La Nazione a Monza Ranieri è in vantaggio su Viery
La retroguardia viola dovrebbe presentare alcune novità in occasione della sfida contro il Monza. Vanoli sembra orientato a schierare una linea a quattro davanti a De Gea, con Jimenez sulla corsia destra e Joao Mario su quella opposta. Al centro Dragusin dovrebbe essere affiancato da Ranieri, tornato a disposizione e attualmente in vantaggio su Viery, reduce da prove non del tutto convincenti. Proseguiranno invece con il lavoro personalizzato Pongracic e Parisi.
Sarà fondamentale anche il contributo dei due mediani, chiamati a proteggere la retroguardia soprattutto durante le avanzate dei terzini. Il Monza, infatti, tende a ripartire rapidamente dopo aver riconquistato il pallone e potrebbe sfruttare gli spazi sulle fasce. Di conseguenza, il controllo finale sulle condizioni di Ndour avrà un peso determinante nelle valutazioni di Vanoli. Lo riferisce La Nazione.
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