Il Modena di Galloppa non si ferma più: 2-0 alla Juve Stabia e 2° in B

Continua il momento d'oro del Modena di Daniele Galloppa. L'ex allenatore della Fiorentina Primavera sta vivendo un avvio di stagione da protagonista sulla panchina dei canarini, che anche oggi hanno conquistato tre punti importanti battendo 2-0 la Juve Stabia allo stadio Braglia. Un successo che conferma le ambizioni della formazione emiliana, sempre più protagonista nella corsa alla promozione in Serie A. La sfida si è decisa nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e senza reti. A sbloccare il risultato è stato Giuseppe Ambrosino al 69', con una splendida punizione, mentre al 76' Kleis Bozhanaj ha firmato il raddoppio.

Con questa vittoria i gialloblù salgono a quota 26 punti dopo dodici giornate, consolidando il secondo posto in classifica e portandosi a cinque lunghezze di vantaggio sull'Ascoli, terzo. Per Galloppa si tratta del terzo successo consecutivo, il quinto risultato utile di fila e dell'ottava vittoria stagionale. Numeri che certificano l'ottimo lavoro dell'ex tecnico viola, capace di dare identità, organizzazione e continuità alla propria squadra. Dopo l'esperienza nel settore giovanile della Fiorentina, Galloppa sta dimostrando di poter essere protagonista anche tra i professionisti. Il prossimo impegno sarà mercoledì sul campo del Pisa, un altro banco di prova importante per un Modena che, giornata dopo giornata, continua ad alimentare il sogno della promozione.