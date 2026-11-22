Dalla panchina alla possibile titolarità. Il Corriere dello Sport: "Ecco cosa garantirebbe Gnonto"

L'eventuale assenza a Monza di Njie dal primo minuto rappresenterebbe una rinuncia importante per la Fiorentina. L'esterno svedese sta attraversando un ottimo momento di forma, come dimostrano le tre reti realizzate consecutivamente nelle ultime tre giornate di campionato. Un rendimento che spinge Vanoli a prendersi tutto il tempo necessario prima di sciogliere le riserve, sfruttando anche il giorno aggiuntivo a disposizione grazie al posticipo serale. Dall'altra parte, però, Gnonto potrebbe offrire soluzioni differenti ma altrettanto preziose.

La sua velocità, il dinamismo e la capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze della squadra potrebbero rivelarsi particolarmente utili per contrastare un Monza di Juric che, soprattutto nelle battute iniziali, cercherà presumibilmente di imporre ritmi elevati. Una situazione simile a quella già vissuta contro l'Atalanta, quando nel primo tempo gli avversari avevano creato numerose occasioni senza riuscire a concretizzarle. Al Viola Park, intanto, il problema fisico accusato da Njie ha provocato qualche apprensione, poi rientrata dopo aver escluso conseguenze importanti. Gnonto resta comunque in attesa e sa che l'eventuale titolarità a Monza potrebbe rappresentare l'opportunità che insegue ormai da diverse settimane.