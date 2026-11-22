FirenzeViola Monza nel mirino e Gonçalves finalmente al centro della Fiorentina: ora manca solo il gol

Dopo i segnali positivi prima della sosta, il portoghese cerca continuità e soprattutto la prima esultanza in campionato.

Domani a Monza la Fiorentina di Paolo Vanoli, per evitare di inciampare come accaduto a Genova contro il Genoa dopo la scorsa sosta, si affiderà co ogni probabilità alla classe ma anche all’esperienza di Pedro Gonçalves, pronto a scendere in campo da titolare per la terza volta in campionato, la seconda consecutiva dopo la gara giocata dal primo minuto contro la Juventus.

Incisività tra le linee

Il portoghese, reduce da due assist in due partite e da una sosta che gli ha permesso ulteriormente di perfezionare la condizione atletica, agirà da trequartista nel 4-2-3-1 che Vanoli ha già varato dalla scorsa gara prima della pausa per le nazionali proprio contro i bianconeri. È infatti agendo tra le linee, e non sull’esterno come si pensava a fine estate, che l’ex Sporting Lisbona riesce a dare il meglio di sé sfruttando quella che è la sua capacità di migliore, ossia il saper essere incisivo negli ultimi 30 metri con assist, passaggi chiave e soprattutto, con i gol.

Alla caccia del primo gol

A proposito di gol, fino a qui, Pedro Gonçalves è però ancora a secco di reti in campionato, mentre ne ha segnata una bellissima nel derby in Coppa Italia contro il Pisa. Motivo in più per lui, che in carriera di reti ne ha realizzate ben 114 in 324 partite, per provare a iniziare a incidere anche dal punto di vista delle marcature. Se infatti la Fiorentina continuerà ad avere un rendimento non eccellente, per usare un eufemismo, dal punto di vista difensivo, sarà importante compensare questo dato delle tante reti subite (in un campionato che comunque per tutte le squadre ha alzato il numero dei gol incassati) innalzando ulteriormente il numero di gol segnati. Ed in questo la qualità, l’estero, ma anche la concretezza di Pedro Gonzales, potrebbero essere decisivi.