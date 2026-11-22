FirenzeViola Vanoli dribbla il mercato, ma su centrocampista e terzino Paratici è già al lavoro

Nessun riferimento del tecnico sul mercato invernale, seppure la società sia al lavoro per consegnargli un nuovo centrocampista e un terzino sinistro

Sa bene, Paolo Vanoli, quanto bisogno di continuità abbia la sua Fiorentina, soprattutto adesso che il calendario pone di fronte Monza, Udinese, Cagliari e Parma nelle prossime 4 sfide. Un'opportunità per risalire in classifica e, magari, rilanciare le proprie ambizioni anche grazie al mercato invernale

Vanoli non ne parla, ma la società è al lavoro sul mercato

Sotto questo profilo però il tecnico in sala stampa ha dribblato in modo secco qualsiasi riferimento al mercato di gennaio, sorvolando su un'eventuale scelta tra un centrocampista e un terzino (sinistro) da reperire all'inizio del nuovo anno. Normale che il tecnico non si sbilanci, altrettanto però che Paratici sia già al lavoro per un obiettivo mediano individuato ad oggi nel danese Hojbjerg e pure per un altro tassello da piazzare sulla sinistra della difesa, dove i viola cercano un'alternativa a Valdepenas e Joao Mario, pur in attesa del rientro di Parisi.