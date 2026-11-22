Serie A, a breve in campo Juventus e Venezia: le formazioni ufficiali del match
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La domenica di Serie A è pronta a partire, e a dargli il via sarà il lunch match delle 12.30 che si giocherà all'Allianz Stadium e che vedrà protagoniste Juventus e Venezia. I bianconeri, reduci dal pareggio per 2-2 in casa proprio della Fiorentina, andranno a caccia di punti per non staccarsi dal treno europeo, mentre il Venezia è in cerca di un risultato positivo in ottica salvezza. Queste le formazioni ufficiali della partita:
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Lauberbach.
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