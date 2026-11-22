Kouadio, il gioiello viola che cresce a Monza. Repubblica: "Domani l'incrocio con il passato"

La partita tra Monza e Fiorentina avrà un significato particolare per Eddy Kouadio, giovane difensore pratese cresciuto nel settore giovanile viola e oggi protagonista in Brianza. Classe 2006, Kouadio ha mosso i primi passi calcistici tra Galcianese e Tobbiana, prima di approdare a Firenze nel 2021 e completare il percorso nelle giovanili, conquistando anche il campionato Primavera. La scorsa estate la Fiorentina ha scelto di mandarlo al Monza in prestito secco, puntando sulla possibilità di farlo maturare attraverso un'esperienza in prima squadra.

Una scelta che sta dando i suoi frutti: Juric gli ha concesso subito spazio, trasformandolo in una presenza importante della difesa brianzola. Le prestazioni gli hanno permesso anche di ottenere la convocazione nella Nazionale di Mancini, senza però riuscire ancora a esordire. Domani avrà l'occasione di mettersi in mostra proprio contro il club che lo ha formato. Lo riporta la Repubblica.